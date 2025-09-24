Un hombre que era buscado en Mercedes fue hallado en Entre Ríos

El día martes, personal del Grupo Táctico Operativo (G.T.O.) y de la Comisaría Primera de Mercedes llevó adelante un procedimiento de traslado desde Chajarí, en cumplimiento de un oficio de exhorto judicial.
En la mencionada localidad se
encontraba alojado un hombre mayor de edad, identificado como M.G., sobre quien
pesaba una orden de captura vigente emitida por el Juzgado de Garantías de la
ciudad de Mercedes.
El detenido fue trasladado y
permanecerá alojado en la alcaidía de la Comisaría Primera de Mercedes,
quedando a disposición del magistrado interviniente, a fin de continuar con las
diligencias judiciales correspondientes.
Fuente: Tu Mercedes.com