martes, 16 de septiembre de 2025

Un Policía que estaba de franco recuperó una motocicleta robada

El domingo 14-09-25, cercar de las 22:30 horas, personal policial con prestación de servicios en la Unidad Especial Antiarrebato, momentos en que se encontra de franco de servicio a bordo de su vehículo particular, circulando en inmediaciones de calles Palermo y Perito Moreno del Barrio Ciudades Correntinas, cuando logra divisar a una persona agazapada en una zona de terreno baldío con malezas teniendo en su poder elemento de dudosas procedencias.

Por tal motivo, el mencionado policía detiene su marcha y desciende del vehículo, adentrándose en el baldío, por lo que dicha persona se da a la fuga perdiéndose de vista del mismo, ante ello realiza un rastrillaje en el lugar en búsqueda del elemento que poseía este sujeto, logrando dar con el plástico el cual se trataría de una pechera con dos guiños, en cercanías del mismo también se hallaba tirada el suelo entre malezas una motocicleta -marca Honda, modelo Wave 110c.c-, por lo que procedió a su secuestro bajo las formalidades legales correspondiente y posterior traslado a la Unidad Especial Antiarrebato.

Al respecto, en la citada dependencia policial se llevan a delante las diligencias de rigor y tras las primeras averiguaciones dicha motocicleta habría sido denunciada como sustraída en jurisdicción de la Comisaria 21° Urbana días atrás.