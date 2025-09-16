Un Policía que estaba de franco recuperó una motocicleta robada

Por tal
motivo, el mencionado policía detiene su marcha y desciende del vehículo, adentrándose
en el baldío, por lo que dicha persona se da a la fuga perdiéndose de vista del
mismo, ante ello realiza un rastrillaje en el lugar en búsqueda del elemento
que poseía este sujeto, logrando dar con el plástico el cual se trataría de una
pechera con dos guiños, en cercanías del mismo también se hallaba tirada el
suelo entre malezas una motocicleta -marca Honda, modelo Wave 110c.c-, por lo
que procedió a su secuestro bajo las formalidades legales correspondiente y
posterior traslado a la Unidad Especial Antiarrebato.
Al respecto, en la citada dependencia policial se llevan a delante las diligencias de rigor y tras las primeras averiguaciones dicha motocicleta habría sido denunciada como sustraída en jurisdicción de la Comisaria 21° Urbana días atrás.