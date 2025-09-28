Un sujeto con antecedentes policiales provocaba disturbios y fue demorado por la Policía

Efectivos policiales pertenecientes al Destacamento San Marcos, en la madrugada de hoy 28-09-25, cerca de las 03:30 horas, momentos en que realizaban recorrida de prevención de ilícitos por Avenida Paysandú y calle Gato y Mancha, divisan a un sujeto que se encontraban promoviendo disturbios en la vía pública en aparente estado de ebriedad, causando intranquilidad a los vecinos del lugar.
Por tal motivo, los mencionados efectivos
procedieron a la identificación y demora de un hombre de 26 años de edad, quien
no supo justificar su accionar y tras las primeras averiguaciones el mismo
aparentemente registraría antecedentes policiales.
Al respecto, el demorado fue trasladado hasta la dependencia policial jurisdiccional donde se llevan a delante las diligencias del caso.