domingo, 21 de septiembre de 2025

Unos 300 Policías realizaron múltiples operativos en cuatro barrios de nuestra capital

Se trató de un operativo integral con fuerte presencia policial y allanamientos en zonas de los barrios Loma linda, Paloma de la Paz, Irupé y Ongay.

Hay varios demorados y elementos secuestrados.

Cabe señalar que días atrás se produjeron incidentes entre vecinos. Durante uno de esos enfrentamientos lesionaron a tres efectivos policiales.

Se trata de una zona denominada caliente donde permanentemente se producen desmanes a toda hora.

En el lugar estuvieron supervisando el despliegue de los uniformados el Jefe de la Policía de Corrientes, Comisario General Miguel Angel Leguizamón y el Subjefe Comisario General Walter Darío Aceval.