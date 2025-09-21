Unos 300 Policías realizaron múltiples operativos en cuatro barrios de nuestra capital

Se trató de un operativo integral con fuerte presencia policial y allanamientos en zonas de los barrios Loma linda, Paloma de la Paz, Irupé y Ongay.
Hay varios demorados y elementos secuestrados.
Cabe señalar que días atrás se produjeron incidentes entre vecinos. Durante uno de esos enfrentamientos lesionaron a tres efectivos policiales.
Se trata de una zona denominada caliente donde permanentemente se producen desmanes a toda hora.
En el lugar estuvieron supervisando el despliegue de los uniformados el Jefe de la Policía de Corrientes, Comisario General Miguel Angel Leguizamón y el Subjefe Comisario General Walter Darío Aceval.