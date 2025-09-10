Varios demorados en operativos de seguridad y prevención

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, en horas de la noche de ayer 09-09-25, efectivos Policiales de la Comisaria Décimo Séptima Urbana, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en los distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de la mencionada Comisaria de esta ciudad Capital.
Dichos operativos, dieron
inicio cerca de las 21:00 horas, oportunidad, en que procedieron a la
identificación varias personas, además del control de diferentes rodados.
En tanto, en la citada Dependencia Policial, se prosiguieron con los trámites de cada caso.