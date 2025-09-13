Varios demorados en operativos de contralor

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, en horas de la mañana del jueves 11-09-25, efectivos Policiales de la Comisaria Cuarta Urbana, de manera conjunta y mancomunada con el personal de Departamento Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Móviles y Motorizada-, de los Grupos Especiales GRIM 2, 3, 4 y 5, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en los distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de la mencionada Comisaria de esta ciudad Capital.
Dichos operativos, dieron inicio cerca de las 10:30
horas, concluyendo pasadas las 12:30 horas, oportunidad, en que procedieron a
la identificación y demora de varias personas, además del control de diferentes
rodados.
En tanto, en la citada Dependencia Policial, se
prosiguieron con los trámites de cada caso.