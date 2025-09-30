martes, 30 de septiembre de 2025

Varios demorados y motocicletas secuestradas en operativos de contralor

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la tarde del lunes 29-09-25 efectivos Policiales de la Comisaría Quinta Urbana y con la valiosa colaboración del personal del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas; Comando Patrulla, Patrulla Motorizada; Patrulla Jurisdiccional; G.R.I.M, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de la citada Comisaria y zonas aledañas.

Los operativos planificados, dieron inicio alrededor de las 18:00 horas, extendiéndose hasta pasadas las 20:00 horas aproximadamente, oportunidad en que se procedió a la demora de varias personas para averiguación de sus antecedentes.

Asimismo, efectuaron el control y verificación de diferentes rodados, procediéndose al secuestro preventivo de aquellas que al momento del procedimiento, el conductor no pudo acreditar fehacientemente la propiedad del mismo.

Las personas demoradas y los rodados secuestrados, fueron trasladados a la citada dependencia, donde se continúan con las diligencias y tramites de cada caso.