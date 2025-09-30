Varios demorados y motocicletas secuestradas en operativos de contralor

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la tarde del lunes 29-09-25 efectivos Policiales de la Comisaría Quinta Urbana y con la valiosa colaboración del personal del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas; Comando Patrulla, Patrulla Motorizada; Patrulla Jurisdiccional; G.R.I.M, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de la citada Comisaria y zonas aledañas.
Los operativos planificados, dieron inicio
alrededor de las 18:00 horas, extendiéndose hasta pasadas las 20:00 horas
aproximadamente, oportunidad en que se procedió a la demora de varias personas
para averiguación de sus antecedentes.
Asimismo, efectuaron el control y verificación de
diferentes rodados, procediéndose al secuestro preventivo de aquellas que al
momento del procedimiento, el conductor no pudo acreditar fehacientemente la
propiedad del mismo.
Las personas demoradas y los rodados
secuestrados, fueron trasladados a la citada dependencia, donde se continúan
con las diligencias y tramites de cada caso.