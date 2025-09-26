viernes, 26 de septiembre de 2025

vecinos justicieros atraparon a motochorros y los entregaron a la Policía

Ocasionales transeúntes y vecinos de la zona redujeron a dos delincuentes que intentaron cometer un arrebato. Todo ocurrió esta mañana en el cruce de avenida Independencia y calle Medrano. La víctima es un hombre oriundo de Misiones que bajaba del auto cuando sufrió el arrebato de su riñonera.

Inmediatamente alertó a las personas que estaban en la zona.

La gente que estaba en el lugar salió en ayuda del hombre que sufrió el robo y lograron retener a los delincuentes. Después llegaron efectivos policiales alertados por el 911.

Durante ese tiempo, otras personas habrían intentado evitar la detención.

Finalmente todos fueron demorados por la comisión policial y trasladados a una seccional de la zona.

Con meterial del Diario Época