vecinos justicieros atraparon a motochorros y los entregaron a la Policía

Ocasionales transeúntes y vecinos de la zona redujeron a dos delincuentes que intentaron cometer un arrebato. Todo ocurrió esta mañana en el cruce de avenida Independencia y calle Medrano. La víctima es un hombre oriundo de Misiones que bajaba del auto cuando sufrió el arrebato de su riñonera.
Inmediatamente alertó a las
personas que estaban en la zona.
La gente que estaba en el lugar
salió en ayuda del hombre que sufrió el robo y lograron retener a los
delincuentes. Después llegaron efectivos policiales alertados por el 911.
Durante ese tiempo, otras
personas habrían intentado evitar la detención.
Finalmente todos fueron demorados por la comisión policial y trasladados a una seccional de la zona.
Con meterial del Diario Época