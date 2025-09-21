domingo, 21 de septiembre de 2025

Virasoro: La Policía secuestró un camión con cigarrillos de contrabando

El jueves 18-09-25, en horas de la noche, personal de las Comisarias de Distrito 1ra y 3ra de Gobernador Virasoro lograron el secuestro de varias cajas de cigarrillos los cuales eran trasportados en el interior de un camión, el cual fue abandonado por su conductor.

El procedimiento, lo llevaron a cabo, momentos en que realizaban operativos de contralor por Ruta Nacional N° 14, distante a unos 10km aproximadamente del acceso a la localidad, lugar donde al intentar detener la marcha de un camión, el conductor del mismo realizó una maniobra y abandona el rodado para luego darse a la fuga.

Posteriormente, con autorización de la autoridad judicial en turno, se procedió al registro del rodado, logrando determinar que en su interior se hallaban varias cajas de cigarrillos, siendo un total de 134 cajas, conteniendo 500 paquetes por caja, los cuales fueron secuestrado junto al rodado.

Al respecto, el rodado y las cajas secuestradas fueron trasladadas hasta la comisaría de Distrito 3ra, donde se llevan adelante las diligencias del caso.