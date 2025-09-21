Virasoro: La Policía secuestró un camión con cigarrillos de contrabando

El procedimiento, lo llevaron a cabo, momentos en
que realizaban operativos de contralor por Ruta Nacional N° 14, distante a unos
10km aproximadamente del acceso a la localidad, lugar donde al intentar detener
la marcha de un camión, el conductor del mismo realizó una maniobra y abandona
el rodado para luego darse a la fuga.
Posteriormente, con autorización de la autoridad
judicial en turno, se procedió al registro del rodado, logrando determinar que
en su interior se hallaban varias cajas de cigarrillos, siendo un total de 134
cajas, conteniendo 500 paquetes por caja, los cuales fueron secuestrado junto
al rodado.
Al respecto, el rodado y las cajas secuestradas fueron trasladadas hasta la comisaría de Distrito 3ra, donde se llevan adelante las diligencias del caso.