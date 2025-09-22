Volcó una camioneta cargada con 21.500 paquetes de cigarrillos de origen extranjero

Decomisaron la mercadería en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.
Integrantes de la Sección Núcleo, destacados en Base de Patrulla Esteros del Iberá, dependiente del Escuadrón 57 “Santo Tomé”, incautaron mercadería en infracción a la Ley 22.415.
Los uniformados efectuaban un control sobre la Ruta Provincial N° 40, a la altura de un establecimiento foresto-ganadero, cuando se aproximó un vehículo tipo pick-up que giró en “U” y se dio a la fuga.
De inmediato, se inició un seguimiento controlado con apoyo de una patrulla eventual y se desplegó un operativo cerrojo. Posteriormente el rodado fue hallado volcado en una alcantarilla sin ocupantes, debido a que circulaba a gran velocidad bajo condiciones adversas del camino provocadas por la lluvia.
Tras realizar rastrillajes en el sector y zonas aledañas, los funcionarios procedieron a la inspección del vehículo y constataron que trasladaba 43 cajas de cigarrillos de origen extranjero.
Con autorización del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, se procedió al traslado del rodado y la mercadería al asiento de la Unidad para un control minucioso, con la presencia de testigos hábiles. Se secuestró un total de 21.500 atados de cigarrillos de origen extranjero.
Intervino la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) delegación de Pasos de Libres.