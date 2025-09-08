Vuelco de una camioneta en Colonia Pando: Murió el conductor y se salvaron dos niños

El siniestro vial se produjo en la noche de ayer, según informó el Departamento de Relaciones Institucionales de la Policía provincial y dejó como saldo una víctima fatal, mientras que los menores que iban bordo sufrieron lesiones de menor consideración.
Según información de efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Colonia Pando, tomaron conocimiento que en un camino vecinal distante a unos tres kilómetros aproximadamente del casco céntrico de dicha localidad, por causas y circunstancias que se tratan de establecer, se registró un siniestro vial, en el cual el conductor de una camioneta perdió el control del vehículo y se produjo un despiste y posterior vuelco.
Conforme a las primeras averiguaciones, el siniestro habría ocurrido pasadas las 19:00 horas y tuvo como protagonista a una camioneta -marca Toyota modelo Hilux- conducida por un hombre de apellido Ruiz Díaz -mayor de edad-, quien era acompañado por dos menores de edad.
A consecuencia de este siniestro, las personas fueron auxiliados y trasladados al hospital local, donde momentos más tarde se produjo el lamentable deceso del conductor, mientras que los menores presentarían de lesiones de menor consideración.
En el lugar se realizaron las diligencias del caso, con intervención de la unidad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponden.
