Abandonaron una motocicleta de dudosa procedencia

En horas de la noche de ayer 28-10-25, alrededor de las 23.30 horas, efectivos policiales del Grupo de intervención rápida –G.I.R.-, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, divisaron a dos jóvenes a bordo de una motocicleta, los cuales evadieron a las indicaciones de los efectivos, procediendo al secuestro del rodado, tras ser abandonado por estos sujetos.
El procedimiento tuvo lugar en inmediaciones de
calles Suipacha y General Paz, cuando los efectivos divisan a dos personas
encapuchados a bordo de una motocicleta –honda wave-, los cuales al notar la
presencia policial cambian el sentido de circulación, haciendo caso omiso a las
indicaciones de los efectivos, iniciándose una persecución controlada, hasta
que en inmediaciones de las citadas intersecciones, los ocupantes arrojan el
rodado y huyen de a pie por una zona de baldío existente en la zona.
La motocicleta secuestrada preventivamente fue trasladado a la Comisaría segunda urbana, donde se prosigue con los tramites que corresponden.