jueves, 2 de octubre de 2025

Allanamientos en el B° 17 de Agosto y Esperanza: Secuestran dos motocicletas y elementos de dudosa procedencia, hay tres personas demoradas

En la jornada de ayer 01-10-25, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Sexta Urbana en colaboración a la Unidad Fiscal de Investigaciones referente a diferentes legajos judiciales que se encuentran en curso, diligenciando varias órdenes de allanamiento, secuestraron dos motocicletas y motopartes vinculadas a los hechos.

Las distintas órdenes judiciales fueron realizadas en domicilios ubicados en los barrios 17 de Agosto y Esperanza de esta ciudad, donde hallaron y secuestraron bajo las formalidades legales, motopartes y dos motocicletas, la primera de -marca Zanella ZB 110cc.- y la segunda – marca Honda Wave 110cc.-, además procedieron a la demora de dos personas, una mujer – de 21 años de edad-, y un hombre – de 23 años de edad-, quienes estarían presuntamente vinculados a los hechos que se investigan.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.