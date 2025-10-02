Allanamientos en el B° 17 de Agosto y Esperanza: Secuestran dos motocicletas y elementos de dudosa procedencia, hay tres personas demoradas

En la jornada de ayer 01-10-25,
efectivos policiales de la Comisaria Décimo Sexta Urbana en colaboración a la
Unidad Fiscal de Investigaciones referente a diferentes legajos judiciales que
se encuentran en curso, diligenciando varias órdenes de allanamiento,
secuestraron dos motocicletas y motopartes vinculadas a los hechos.
Las distintas órdenes judiciales
fueron realizadas en domicilios ubicados en los barrios 17 de Agosto y
Esperanza de esta ciudad, donde hallaron y secuestraron bajo las formalidades
legales, motopartes y dos motocicletas, la primera de -marca Zanella ZB 110cc.-
y la segunda – marca Honda Wave 110cc.-, además procedieron a la demora de dos
personas, una mujer – de 21 años de edad-, y un hombre – de 23 años de edad-,
quienes estarían presuntamente vinculados a los hechos que se investigan.
Los demorados junto a lo
secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales
correspondientes y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron
con los tramites de rigor.