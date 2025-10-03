Allanamientos en el B° Cichero: La Policía detuvo a un sujeto vinculado a una causa judicial

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Sexta urbana, en forma conjunta con el Grupo especial PAR y en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, en el marco investigativo relacionado a una causa judicial, en la mañana de hoy 03-10-25 diligenciaron un total de cuatro órdenes de allanamientos, logrando el secuestro de elementos y la demora de una persona mayor de edad, relacionados presuntamente al hecho que se investiga.
Dichos allanamientos se llevaron
a cabo en distintos domicilios del barrio Cichero entre otros, oportunidad en
que lograron hallar y secuestrar tres cuchillos, tipo carnicero y la demora de
un hombre de 27 años de edad, relacionados presuntamente con la causa que se
investiga.
Al respecto, la persona demorada y elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria, donde se llevan a cabo las diligencias correspondientes.