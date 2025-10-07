Allanamientos en Paso de la Patria: Secuestran elementos robados, cocaína y dinero en efectivo, hay un demorado

El primer procedimiento fue realizado por los citados efectivos, luego de haber tomado conocimiento de un ilícito ocurrido en la citada localidad, donde una persona denunció la sustracción de varias cosas, como ser – prendas de vestir, una máquina de cortar pelo y un par de zapatillas-, los cuales, luego de las diversas tareas investigativas, fueron halladas y recuperadas, además, demoraron a un joven – mayor de edad- presuntamente vinculado a la causa que se investiga.
Continuando con las labores, en el marco investigativo de un hecho delictivo, los efectivos junto a sus pares de la División de Canes de esta Ciudad Capital, diligenciaron dos órdenes de allanamientos en dicha localidad, los distintos mandatos judiciales fueron realizados en dos viviendas, de los barrios Pescadores y Barrera de Contención, donde bajo las formalidades legales secuestraron varias cosas de interés a la causa, además hallaron – balanza de precisión, dinero en efectivo y sustancia blanquecina presumiblemente cocaína- para lo cual se solicitó la colaboración de la Dirección General de Drogas Peligros y Crimen Organizado, quienes realizaron el correspondiente test orientativo, dando positivo para cocaína, procediendo al secuestro de las mismas.
El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, siendo trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites de rigor en cada caso.