Allanamientos en zona rural de Goya: Secuestraron un arsenal, hay dos demorados

Mediante ordenes de allanamiento gestionadas por el fiscal rural, los efectivos policiales pertenecientes a la Unidad Especial Policía Rural e Islas secuestraron diversas armas de fuego cuchillos, machetes y municiones sin percutar. Todo éste arsenal fue encontrado en dos viviendas ubicadas en el paraje Rincón del Pago en el departamento de Goya. Continúa la investigación ordenada por la justicia local.
En la jornada del 2 de octubre de
2025, se diligenciaron órdenes de allanamiento y secuestro en los domicilios de
dos personas identificadas con los apellidos Romero y otro Garcia en Rincón del
Pago, Departamento de Goya.
El allanamiento resultó positivo,
secuestrándose diversas armas de fuego (pistolas, revólver, carabinas,
escopetas), cuchillos, machetes y municiones sin percutar.
Los elementos secuestrados fueron
trasladados a la Dependencia Policial para los trámites correspondientes,
adjuntándose la geolocalización de los domicilios y secuencias fotográficas
como prueba.