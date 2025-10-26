Alvear: Detienen a un hombre con pedido de captura

En la madrugada de ayer 25-10-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Alvear, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre con antecedentes policiales y quien aparentemente registraría pedido de captura activo.
El procedimiento fue realizado en la citada
localidad, donde divisaron a una persona que al notar la presencia policial
intento huir, siendo posteriormente demorado e identificado como un hombre –
mayor de edad, alias Foca- y quien según las primeras averiguaciones
registraría un pedido de captura activo.
El demorado fue puesto a disposición de la
justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los
tramites de rigor.