domingo, 26 de octubre de 2025

Alvear: Detienen a un hombre con pedido de captura

En la madrugada de ayer 25-10-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Alvear, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre con antecedentes policiales y quien aparentemente registraría pedido de captura activo.

El procedimiento fue realizado en la citada localidad, donde divisaron a una persona que al notar la presencia policial intento huir, siendo posteriormente demorado e identificado como un hombre – mayor de edad, alias Foca- y quien según las primeras averiguaciones registraría un pedido de captura activo.

El demorado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.   