Aprobaron el Manual de Usuarios del SIGEF Yaguareté y se oficializó cronograma de implementación

Para operadores judiciales y policía provincial
Fue a través de la Resolución N°
38. "Es indispensable para una gestión investigativa eficiente,
transparente y ordenada", fundamentó la máxima autoridad del Ministerio
Público.
El fiscal general del Poder
Judicial, César Sotelo, dictó este jueves la Resolución n.° 38, por medio de la
cual aprobó y ordenó la aplicación obligatoria para todo el personal que
gestiona legajos de investigación fiscal –incluso la policía como principal
auxiliar del servicio de justicia– del Manual de Usuarios y Procedimientos para
operadores del SIGEF Yaguareté.
Esta decisión acompaña la
disposición de que el nuevo software de gestión se implemente, tal como se
anunció, de manera gradual a partir del próximo lunes 27 de este mes.
La máxima autoridad del
Ministerio Público consideró, y así lo dejó sentado en la resolución, que el
uso uniforme de esta nueva herramienta informática "es indispensable para
una gestión investigativa eficiente, transparente y ordenada".
El Manual de Usuarios y
Procedimientos fue diseñado por las secretarias relatoras penales de la
Fiscalía General, Victoria Maciel, Yerutí Rueda y Cristina Vallorani, con el
fin de regular el registro, la organización y la consulta de legajos en el
marco del nuevo Código Procesal Penal.
El Fiscal General adopta la
decisión de una implementación escalonada y distribuida en el tiempo en
dependencias policiales, "a fin de corregir errores e incidencias y
reforzar las buenas prácticas y soluciones; asegurar la adaptación adecuada del
personal operativo (judicial y policial) al nuevo flujo de trabajo (…) y
garantizar la capacidad de respuesta y asistencia del equipo de soporte ante
las eventualidades que puedan surgir".
Vale decir que el pasado 13 de
octubre la División de Delitos Contra la Integridad Sexual de la Policía de
Corrientes inició la implementación del nuevo software, y por ello sus
integrantes interactuaron –en más de 20 legajos– con la UFRAC, las dos UFIC de
turno (n.° 2 y n.° 3), la UNAAVI, el Instituto Médico Forense (IMF), la Mesa
Receptora Única, los juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia, la Asesoría de
Menores e Incapaces n.° 3 (por estar de turno), el Cuerpo Social Forense y el
Cuerpo de Psicología Forense.
Aquellas otras que por esta manda
del jefe del Ministerio Público usarán el SIGEF Yaguareté desde el lunes
entrante son la Unidad Fiscal de Capital (UFRAC, UFIC, UFISAR), las asesorías
de Menores e Incapaces, la Unidad de la Defensa Pública (UGEDE, UCODE y UDEFO),
la Unidad Fiscal de Investigaciones Estratégicas (UFIE), Cuerpos Forenses del
Poder Judicial (Médico, de Psicología y de Trabajadores Sociales), la Oficina
de Vehículos Secuestrados y la Oficina de Elementos Secuestrados.
La policía, a su vez y en arreglo
a esta decisión, informó que en esa fecha harán lo propio las comisarías de la
Mujer y el Menor n.° 1 y n.° 2 de Capital, la División Antiarrebatos, la Unidad
Especial de Policía Rural y de Islas (U.E. PRIAR) de Capital, las direcciones
de Investigaciones Científicas y Pericias, la de Drogas Peligrosas y Crimen
Organizado, la de Control y Gestión, la de Trata de Personas, Búsqueda y
Capturas, la de Asuntos Judiciales y Represión del Delito, la de Investigación
Criminal, Delitos Complejos, el Sistema de Seguridad SIS 911, el Departamento
de Inteligencia Criminal, la División de Caballos y Canes, la Patrulla
Metropolitana y la Dirección de Lucha contra el Fuego, además del Departamento
de Pericias de la Dirección General de Bomberos.
También, las comisarías de
Distrito y la de la Mujer y el Menor y el PRIAR de San Luis del Palmar, las
comisarías de Santa Ana, Loma de Vallejos, Lomas de González, Palmar Grande,
Ramada Paso, Primer Ingenio Correntino, Paso de la Patria, General Paz, Itatí,
Berón de Astrada, Itá Ibaté, el PRIAR de General Paz-Caá Catí, la Unidad
Regional de San Luis del Palmar, la subcomisaría de Yahapé y el PRIAR de
Ituzaingó.
Más adelante, los días 10 y 24 de noviembre se unirán otras dependencias policiales.
Fuente: www.diarioepoca.com