viernes, 24 de octubre de 2025

Aprobaron el Manual de Usuarios del SIGEF Yaguareté y se oficializó cronograma de implementación

Para operadores judiciales y policía provincial

Fue a través de la Resolución N° 38. "Es indispensable para una gestión investigativa eficiente, transparente y ordenada", fundamentó la máxima autoridad del Ministerio Público.

El fiscal general del Poder Judicial, César Sotelo, dictó este jueves la Resolución n.° 38, por medio de la cual aprobó y ordenó la aplicación obligatoria para todo el personal que gestiona legajos de investigación fiscal –incluso la policía como principal auxiliar del servicio de justicia– del Manual de Usuarios y Procedimientos para operadores del SIGEF Yaguareté.

Esta decisión acompaña la disposición de que el nuevo software de gestión se implemente, tal como se anunció, de manera gradual a partir del próximo lunes 27 de este mes.

La máxima autoridad del Ministerio Público consideró, y así lo dejó sentado en la resolución, que el uso uniforme de esta nueva herramienta informática "es indispensable para una gestión investigativa eficiente, transparente y ordenada".

El Manual de Usuarios y Procedimientos fue diseñado por las secretarias relatoras penales de la Fiscalía General, Victoria Maciel, Yerutí Rueda y Cristina Vallorani, con el fin de regular el registro, la organización y la consulta de legajos en el marco del nuevo Código Procesal Penal.

El Fiscal General adopta la decisión de una implementación escalonada y distribuida en el tiempo en dependencias policiales, "a fin de corregir errores e incidencias y reforzar las buenas prácticas y soluciones; asegurar la adaptación adecuada del personal operativo (judicial y policial) al nuevo flujo de trabajo (…) y garantizar la capacidad de respuesta y asistencia del equipo de soporte ante las eventualidades que puedan surgir".

Vale decir que el pasado 13 de octubre la División de Delitos Contra la Integridad Sexual de la Policía de Corrientes inició la implementación del nuevo software, y por ello sus integrantes interactuaron –en más de 20 legajos– con la UFRAC, las dos UFIC de turno (n.° 2 y n.° 3), la UNAAVI, el Instituto Médico Forense (IMF), la Mesa Receptora Única, los juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia, la Asesoría de Menores e Incapaces n.° 3 (por estar de turno), el Cuerpo Social Forense y el Cuerpo de Psicología Forense.

Aquellas otras que por esta manda del jefe del Ministerio Público usarán el SIGEF Yaguareté desde el lunes entrante son la Unidad Fiscal de Capital (UFRAC, UFIC, UFISAR), las asesorías de Menores e Incapaces, la Unidad de la Defensa Pública (UGEDE, UCODE y UDEFO), la Unidad Fiscal de Investigaciones Estratégicas (UFIE), Cuerpos Forenses del Poder Judicial (Médico, de Psicología y de Trabajadores Sociales), la Oficina de Vehículos Secuestrados y la Oficina de Elementos Secuestrados.

La policía, a su vez y en arreglo a esta decisión, informó que en esa fecha harán lo propio las comisarías de la Mujer y el Menor n.° 1 y n.° 2 de Capital, la División Antiarrebatos, la Unidad Especial de Policía Rural y de Islas (U.E. PRIAR) de Capital, las direcciones de Investigaciones Científicas y Pericias, la de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, la de Control y Gestión, la de Trata de Personas, Búsqueda y Capturas, la de Asuntos Judiciales y Represión del Delito, la de Investigación Criminal, Delitos Complejos, el Sistema de Seguridad SIS 911, el Departamento de Inteligencia Criminal, la División de Caballos y Canes, la Patrulla Metropolitana y la Dirección de Lucha contra el Fuego, además del Departamento de Pericias de la Dirección General de Bomberos.

También, las comisarías de Distrito y la de la Mujer y el Menor y el PRIAR de San Luis del Palmar, las comisarías de Santa Ana, Loma de Vallejos, Lomas de González, Palmar Grande, Ramada Paso, Primer Ingenio Correntino, Paso de la Patria, General Paz, Itatí, Berón de Astrada, Itá Ibaté, el PRIAR de General Paz-Caá Catí, la Unidad Regional de San Luis del Palmar, la subcomisaría de Yahapé y el PRIAR de Ituzaingó.

Más adelante, los días 10 y 24 de noviembre se unirán otras dependencias policiales.

Fuente: www.diarioepoca.com