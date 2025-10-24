Avistaron un puma y alertaron a las autoridades en Desiderio Sosa

Trabajadores rurales de una Forestal ubicada sobre Ruta Provincial 146 a 4 km de Ruta 14, denunciaron la presencia de un puma macho que estaría merodeando el predio.
Personal de la Unidad Especial Rural y Ecológica de Desiderio Sosa se dirigió al lugar en móvil 478, donde el Subayudante Candia Alan constató el temor de los trabajadores por el felino. El hecho fue informado al Fiscal Rural Dr. Martín Leiva, quien ordenó dar intervención a la Dirección de Recursos Naturales de Santo Tomé.
El inspector Ricardo Palacios recomendó no intentar cazar ni ahuyentar al animal, recordando que el puma es especie protegida por ley. Se pide a los vecinos extremar cuidados.