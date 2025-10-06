Confirman 15 años de prisión para un hombre que mató a otro tras discusión de tránsito

La sentencia fue tomada en
consideración por los Ministros el 18 de septiembre de 2025, y el primer voto
para el pronunciamiento fue emitido por el Señor Ministro Doctor Alejandro
Alberto Chain.
Los Hechos Probados
La agresión se concretó cuando el
condenado, acompañado por un grupo de sujetos, abordó a la víctima y le asestó
una puñalada en la pierna, provocando una herida que seccionó la arteria
femoral izquierda y causó su posterior fallecimiento.
Fundamentos del STJ para Mantener
la Pena
La defensa había solicitado la
reducción de la pena, argumentando que era excesiva. No obstante, el STJ
ratificó la decisión del Tribunal de Juicio, considerando que la pena fue
debidamente fundamentada y proporcional.
Entre las circunstancias
agravantes valoradas por el STJ se destacaron: la gravedad del hecho al
continuar la agresión cuando la víctima se hallaba "indefenso e
inmóvil".
La forma del ataque, ejecutado
"en grupo", lo que favoreció la mayor desprotección de la víctima.
El "total desprecio por la
vida humana" demostrado por el condenado, que representó y calculó los
riesgos de su conducta violenta.
La actitud posterior de huir del
lugar y llevarse el elemento empleado en el crimen.
