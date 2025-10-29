Continúa el corte total en Ruta Nacional 12 cerca de Itá Ibaté

Desde la Policía de Corrientes se elaboró un plan
operacional a fin de disponer una seguridad en las proximidades y zonas de
influencias, con controles fijos y móviles, como así también en rutas
nacionales y provinciales donde se informa a los transeúntes sobre los caminos
alternativos para el re direccionamiento del tránsito, con el fin de garantizar
el orden y la seguridad pública.
En este sentido, el organismo vial ha dispuesto
el corte total, para preservar la seguridad del usuario, disponiéndose en ese
contexto caminos alternativos, a saber:
Quienes transiten en dirección a las ciudades de
ITUZAINGO y/ó la Provincia de MISIONES, a la altura de la ciudad de Saladas,
deberán tomar la Ruta Nacional 118 hasta empalmar con la Ruta Nacional 12 Norte
(km, 1206,68) – pasando la ciudad de Itá Ibaté. En el mismo sentido, quienes se
dirijan hacia Corrientes – Capital y alrededores, deberán continuar la Ruta
Nacional 12.
Por otra parte, los conductores de vehículos que
transitan desde Posadas hacia Corrientes y/ó sur de la provincia, deberán
hacerlo por la Ruta Nacional 118 hasta Saladas, donde podrán retomar nuevamente
la Ruta Nacional 12, y de ahí dirigirse hacia la capital de Corrientes, ó bien
continuar por la misma en sentido sur.
Atento a la situación descripta, se solicita a las personas usuarias extremar las medidas de seguridad; en respeto de las señales de tránsito y personal de seguridad, circular con precaución, disminuir la velocidad, posible presencia de animales sobre la calzada.
Si requiere asistencia para emergencias podrá
comunicarse con el Centro de Atención al Usuario las 24 horas, todos los días,
llamando a las líneas gratuitas 0800-222-6272 / 0800-3330073 o enviando un
mensaje de texto vía Whatsapp. Además, antes de iniciar un viaje es importante
verificar el estado de las rutas en la web de Vialidad Nacional:
argentina.gob.ar/rutasnacionales. Por otras consultas, gestiones y/o reclamos
podrá comunicarse de lunes a viernes de 9 a 17 horas llamando al 0800-222-6272
/ 0800-333-0073, vía correo electrónico a la dirección
atencionalusuario@vialidad.gob.ar o mediante el formulario web.
En el lugar ya se encuentran trabajando personal de Vialidad Nacional; Personal de Corredor Vial; En conjunto con la Policía de Corrientes (controles fijos y móviles en la zona alertando de esa situación); y Gendarmería Nacional, quien también realizan los desvíos del caso y las señalizaciones correspondientes.