Corte total sobre Ruta Nacional 12 cerca de Itá Ibaté tras socavón de una alcantarilla

En el lugar ya se encuentran trabajando personal
de Vialidad Nacional; Personal de Corredor Vial; En conjunto con la Policía de
Corrientes (controles fijos y móviles en la zona alertando de esa situación); y
Gendarmería Nacional, quien también realizan los desvíos del caso y las
señalizaciones correspondientes.
A tal efecto, el organismo vial ha dispuesto el
corte total, para preservar la seguridad del usuario, disponiéndose en ese
contexto caminos alternativos, a saber:
Quienes transiten en dirección a las ciudades de
ITUZAINGO y/ó la Provincia de MISIONES, a la altura de la ciudad de Saladas,
deberán tomar la Ruta Nacional 118 hasta empalmar con la Ruta Nacional 12 Norte
(km, 1206,68) – pasando la ciudad de Itá Ibaté. En el mismo sentido, quienes se
dirijan hacia Corrientes – Capital y alrededores, deberán continuar la Ruta
Nacional 12.
Por otra parte, los conductores de vehículos que
transitan desde Posadas hacia Corrientes y/ó sur de la provincia, deberán
hacerlo por la Ruta Nacional 118 hasta Saladas, donde podrán retomar nuevamente
la Ruta Nacional 12, y de ahí dirigirse hacia la capital de Corrientes, ó bien
continuar por la misma en sentido sur.
Si requiere asistencia para emergencias podrá comunicarse con el Centro de Atención al Usuario las 24 horas, todos los días, llamando a las líneas gratuitas 0800-222-6272 / 0800-3330073 o enviando un mensaje de texto vía Whatsapp. Además, antes de iniciar un viaje es importante verificar el estado de las rutas en la web de Vialidad Nacional: argentina.gob.ar/rutasnacionales. Por otras consultas, gestiones y/o reclamos podrá comunicarse de lunes a viernes de 9 a 17 horas llamando al 0800-222-6272 / 0800-333-0073, vía correo electrónico a la dirección atencionalusuario@vialidad.gob.ar o mediante el formulario web.