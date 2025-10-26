domingo, 26 de octubre de 2025

Corte total sobre Ruta Nacional 12 cerca de Itá Ibaté tras socavón de una alcantarilla

Vialidad Nacional informa que, producto de las intensas lluvias que afectaron a la región en las últimas horas, se ha producido un socavón de la alcantarilla ubicada en el kilómetro 1187 de la Ruta Nacional N° 12.

En el lugar ya se encuentran trabajando personal de Vialidad Nacional; Personal de Corredor Vial; En conjunto con la Policía de Corrientes (controles fijos y móviles en la zona alertando de esa situación); y Gendarmería Nacional, quien también realizan los desvíos del caso y las señalizaciones correspondientes.

A tal efecto, el organismo vial ha dispuesto el corte total, para preservar la seguridad del usuario, disponiéndose en ese contexto caminos alternativos, a saber:

Quienes transiten en dirección a las ciudades de ITUZAINGO y/ó la Provincia de MISIONES, a la altura de la ciudad de Saladas, deberán tomar la Ruta Nacional 118 hasta empalmar con la Ruta Nacional 12 Norte (km, 1206,68) – pasando la ciudad de Itá Ibaté. En el mismo sentido, quienes se dirijan hacia Corrientes – Capital y alrededores, deberán continuar la Ruta Nacional 12.

Por otra parte, los conductores de vehículos que transitan desde Posadas hacia Corrientes y/ó sur de la provincia, deberán hacerlo por la Ruta Nacional 118 hasta Saladas, donde podrán retomar nuevamente la Ruta Nacional 12, y de ahí dirigirse hacia la capital de Corrientes, ó bien continuar por la misma en sentido sur.

Atento a la situación descripta, se solicita a las personas usuarias extremar las medidas de seguridad; en respeto de las señales de tránsito y personal de seguridad, circular con precaución, disminuir la velocidad, posible presencia de animales sobre la calzada.

Si requiere asistencia para emergencias podrá comunicarse con el Centro de Atención al Usuario las 24 horas, todos los días, llamando a las líneas gratuitas 0800-222-6272 / 0800-3330073 o enviando un mensaje de texto vía Whatsapp. Además, antes de iniciar un viaje es importante verificar el estado de las rutas en la web de Vialidad Nacional: argentina.gob.ar/rutasnacionales. Por otras consultas, gestiones y/o reclamos podrá comunicarse de lunes a viernes de 9 a 17 horas llamando al 0800-222-6272 / 0800-333-0073, vía correo electrónico a la dirección atencionalusuario@vialidad.gob.ar o mediante el formulario web.