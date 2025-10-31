viernes, 31 de octubre de 2025

Cuatro muertos tras choque frontal entre dos camionetas cerca de Ituzaingó

En la mañana de hoy 31-10-25, alrededor de las 08:00 horas, en inmediaciones de la Ruta 12 a la altura del Kilómetro 1.304, aproximadamente próximo a la localidad de Ituzaingo por causas y en circunstancias; que se tratan de establecer se habría producido un siniestro vial entre dos camionetas y que dejó como saldo personas fallecidas.

Según las primeras informaciones que se pudieron obtener el mismo, tuvo como protagonistas a una camioneta -marca Ford mordelo Ranger- (que termino incendiada con dos personas fallecidas totalmente calcinadas) y una camioneta -marca Toyota modelo Hilux-, en la que vendrían 3 personas (familiares entre sí)  un hombre de doble apellido Ale López (32)  y una mujer de apellido López Beristayn (59) y otro hombre de doble apellido Ale López (27) este último resulto con lesiones de menor gravedad y fue trasladado hasta un centro de salud local.

Es por ello que en el lugar se están trabajando actualmente para tratar de identificar a las personas calcinadas (que en principio se estiman se podría tratar de dos hombres oriundos de la Provincia de Misiones)

Mientras que en el lugar se encuentran trabajando personal de bomberos voluntarios locales y personal policial. Desconociéndose aún más detalles y pormenores al respecto.

Por el caso, se efectúan las diligencias y trámites de rigor correspondientes mientras que en la Comisaria Segunda de Ituzaingo; se inició la actuación sumarial pertinente.