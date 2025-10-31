Cuatro muertos tras choque frontal entre dos camionetas cerca de Ituzaingó

Según las primeras informaciones que se pudieron
obtener el mismo, tuvo como protagonistas a una camioneta -marca Ford mordelo
Ranger- (que termino incendiada con dos personas fallecidas totalmente
calcinadas) y una camioneta -marca Toyota modelo Hilux-, en la que vendrían 3
personas (familiares entre sí) un hombre
de doble apellido Ale López (32) y una
mujer de apellido López Beristayn (59) y otro hombre de doble apellido Ale
López (27) este último resulto con lesiones de menor gravedad y fue trasladado hasta
un centro de salud local.
Es por ello que en el lugar se están trabajando
actualmente para tratar de identificar a las personas calcinadas (que en
principio se estiman se podría tratar de dos hombres oriundos de la Provincia
de Misiones)
Mientras que en el lugar se encuentran trabajando
personal de bomberos voluntarios locales y personal policial. Desconociéndose
aún más detalles y pormenores al respecto.
Por el caso, se efectúan las diligencias y trámites de rigor correspondientes mientras que en la Comisaria Segunda de Ituzaingo; se inició la actuación sumarial pertinente.