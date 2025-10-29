miércoles, 29 de octubre de 2025

Curuzú Cuatiá: Detienen a un hombre con pedido de captura

En la jornada de antes de ayer 27-10-25, efectivos policiales de la Comisaría distrito segunda de Curuzú Cuatiá, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un sujeto que se encontraba promoviendo desorden en la vía pública, y quien tras las averiguaciones correspondientes resultó que registraba pedido de captura por parte de autoridades judiciales de la Provincia de Buenos Aires por hallarse presuntamente vinculado en un legajo judicial por supuesto homicidio simple.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando cerca de las 19.00horas, tras ser alertados por red interna, que una persona se encontraba promoviendo desorden en la vía pública, quien se encontraría bajo los efectos de haber consumido algún tipo de sustancia, por lo que es identificado y demorado, tratándose de un hombre de 44 años de edad.

Posteriormente y tras las averiguaciones correspondientes, resultó que este hombre registraba pedido de captura por parte de autoridades judiciales de la UFIJ N°5 de la Provincia de Buenos Aires.

El aprehendido fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.