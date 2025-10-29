Curuzú Cuatiá: Detienen a un hombre con pedido de captura

El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, cuando cerca de las 19.00horas, tras ser alertados por red interna,
que una persona se encontraba promoviendo desorden en la vía pública, quien se
encontraría bajo los efectos de haber consumido algún tipo de sustancia, por lo
que es identificado y demorado, tratándose de un hombre de 44 años de edad.
Posteriormente y tras las averiguaciones
correspondientes, resultó que este hombre registraba pedido de captura por
parte de autoridades judiciales de la UFIJ N°5 de la Provincia de Buenos Aires.
El aprehendido fue puesto a disposición de la
autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial,
donde se prosigue con los tramites del caso.