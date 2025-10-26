Demoran a cuatro personas por causar desmanes en la vía pública

Efectivos policiales dependientes de G.R.I.M N°4, en la madrugada de hoy 26-10-25, momentos en que realizaban recorrida de prevención de ilícitos en inmediaciones de calle Lavalle y Grousac, divisaron a cuatros personas que se encontraban en aparente estado de ebriedad promoviendo disturbios en la vía pública causando intranquilidad a los transeúntes del lugar.
Por tal motivo, los mencionados efectivos
procedieron a la demora y posterior identificación de cuatro hombres mayores de
edad y además tras realizar las primeras averiguaciones resulto que registrarían
todos antecedentes policiales.
Al respecto, los demorados fueron trasladados
hasta la comisaria jurisdiccional donde se prosiguen con los trámites
correspondientes.