viernes, 31 de octubre de 2025

Demoran a dos jóvenes en diferentes procedimientos

Efectivos policiales pertenecientes al Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada, en horas de la madrugada de hoy 31-10-25, momentos en que realizaban sus labores específicas de prevención en diferentes procedimientos, demoro a dos personas, teniendo en su poder una de ellas un arma blanca.

El primer procedimiento, personal del G.R.I.M N°1 siendo aproximadamente las 00:30 horas, encontrándose por inmediaciones de Avenida Cazadores Correntinos y calle Tacuarí, divisamos un sujeto observando hacia el interior de las viviendas causando esto la intranquilidad de los propietarios y vecinos de la zona, por ello identificaron y posterior demora de esta persona, tratándose de un joven mayor de edad, quien tenía entre sus pertenencias arma blanca de confección casera de unos 22cm aproximadamente -punta de hierro y empuñadura de papel y cinta-, por lo que se secuestró dicho elemento y además tras realizar las primeras averiguaciones resulto que el mismo registrada antecedentes policiales.

Posteriormente, lo realizaron los efectivos del G.R.I.M N°5, cerca 00:50 horas, cuando se encontraban sobre Avenida Paysandú y calle Los Charrúa, lugar donde divisaron a una promoviendo desorden en la vía pública en aparente estado de ebriedad, por lo que procedieron a la demora y posterior demora de un joven de 25 años de edad, quien no supo justificar su accionar.