Demoran a dos jóvenes en diferentes procedimientos

El primer procedimiento, personal del G.R.I.M N°1
siendo aproximadamente las 00:30 horas, encontrándose por inmediaciones de
Avenida Cazadores Correntinos y calle Tacuarí, divisamos un sujeto observando
hacia el interior de las viviendas causando esto la intranquilidad de los
propietarios y vecinos de la zona, por ello identificaron y posterior demora de
esta persona, tratándose de un joven mayor de edad, quien tenía entre sus
pertenencias arma blanca de confección casera de unos 22cm
aproximadamente -punta de hierro y empuñadura de papel y cinta-, por lo que se
secuestró dicho elemento y además tras realizar las primeras averiguaciones
resulto que el mismo registrada antecedentes policiales.
Posteriormente, lo realizaron los efectivos del G.R.I.M N°5, cerca 00:50 horas, cuando se encontraban sobre Avenida Paysandú y calle Los Charrúa, lugar donde divisaron a una promoviendo desorden en la vía pública en aparente estado de ebriedad, por lo que procedieron a la demora y posterior demora de un joven de 25 años de edad, quien no supo justificar su accionar.