Demoran a dos jóvenes que realizaban maniobras peligrosas en una motocicleta

El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, cerca de las 18.30 horas, cuando encontrándose en inmediaciones de
Av. Libertad y calle Las Violetas, divisan a dos sujetos circulando en una
motocicleta, por lo que se procede a realizar un seguimiento controlado y
logrando detener su marcha en proximidades a la Ruta Nacional N°12, al ser
abordado los mismos no contaban con documentación ni de identidad como así
tampoco acreditaban propiedad del motovehículo, tratándose de dos personas de
29 y 30 años de edad, además se encontrarían bajo los efectos de haber ingerido
algún tipo de bebidas.
Los jóvenes junto al rodado fueron trasladados a
la Comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites del caso.