lunes, 6 de octubre de 2025

Demoran a dos jóvenes que realizaban maniobras peligrosas en una motocicleta

En horas de la tarde de ayer 05-10-25, efectivos policiales del grupo de respuesta inmediata –G.R.I.M. IV- en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a dos jóvenes a bordo de una motocicleta quienes se encontraban realizando maniobras peligrosas.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cerca de las 18.30 horas, cuando encontrándose en inmediaciones de Av. Libertad y calle Las Violetas, divisan a dos sujetos circulando en una motocicleta, por lo que se procede a realizar un seguimiento controlado y logrando detener su marcha en proximidades a la Ruta Nacional N°12, al ser abordado los mismos no contaban con documentación ni de identidad como así tampoco acreditaban propiedad del motovehículo, tratándose de dos personas de 29 y 30 años de edad, además se encontrarían bajo los efectos de haber ingerido algún tipo de bebidas.

Los jóvenes junto al rodado fueron trasladados a la Comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites del caso.