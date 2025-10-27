lunes, 27 de octubre de 2025

Demoran a dos jóvenes y recuperan una amoladora robada

En la mañana de hoy 27-10-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a dos jóvenes, hallaron y recuperaron una amoladora recientemente sustraída.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando encontrándose por calle La Pampa, son alertados por una persona que habría sufrido la sustracción de una amoladora.

En este sentido, tras tomar conocimiento del hecho y con las características aportadas iniciaron un intenso rastrillaje por la zona, logrando divisar y localizar a los presuntos autores, tratándose de dos jóvenes –mayores de edad-, hallando entre sus pertenencias la amoladora que fuera sustraído recientemente.

Los demorados junto a lo secuestrado, fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la Comisaría séptima urbana, donde se prosigue con los tramites del caso.