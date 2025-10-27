Demoran a dos jóvenes y recuperan una amoladora robada

El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, cuando encontrándose por calle La Pampa, son alertados por una
persona que habría sufrido la sustracción de una amoladora.
En este sentido, tras tomar conocimiento del
hecho y con las características aportadas iniciaron un intenso rastrillaje por
la zona, logrando divisar y localizar a los presuntos autores, tratándose de
dos jóvenes –mayores de edad-, hallando entre sus pertenencias la amoladora que
fuera sustraído recientemente.
Los demorados junto a lo secuestrado, fueron
puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados
a la Comisaría séptima urbana, donde se prosigue con los tramites del caso.