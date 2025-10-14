Demoran a dos personas y secuestran un automóvil tras varias causas judiciales

El domingo 12-10-25, efectivos policiales de la Dirección General de Delitos Complejos y Delitos Informáticos, en colaboración a la Unidad Fiscal de Investigaciones, referente a hechos delictivos que se investigan, tras haber realizado diversas labores, demoraron a dos personas y secuestraron un vehículo automotor en la vía pública.
Las diferentes líneas investigativas
posibilitaron a los citados efectivos a realizar un procedimiento donde
identificaron y demoraron a dos personas – un hombre y una mujer- mayores de
edad, quienes circulaban a bordo un vehículo automotor – marca Peugeot 207- el
cual fue secuestrado preventivamente y tras las primeras averiguaciones,
aparentemente guardaría relación con los hechos que se investigan.
Los demorados junto al rodado secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, trasladándolos a la citada dirección, donde se continuaron con los tramites de rigor.