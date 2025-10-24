viernes, 24 de octubre de 2025

Demoran a dos personas y secuestran elementos de dudosa procedencia en distintos procedimientos

En horas de la noche del miércoles 22-10-25, personal policial del Comando Patrullas, hallándose realizando recorridas de prevención identificaron y demoraron por calles Pacheco y Pedro Uriarte a un sujeto alias “droguin” de 52 años de edad, trasladando 03 barras de hierro de 10” de aproximadamente 12 metros de largo, de los cuales no supo justificar su procedencia, siendo secuestrado de manera preventiva y trasladados hasta la comisaria Décimo Sexta, por razones de jurisdicción.

Cerca de las 01:00 hs, en inmediaciones de Avenida Armenia y calle 19 de Mayo una joven se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública y molestando a transeúntes, aparentemente bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia, quien fue identificada y demorada, siendo una mayor de 21 años de edad, trasladada posteriormente hasta la comisaria jurisdiccional Decimo Primera, a fin de continuar con las diligencias del caso.

Por último, los mencionados efectivos, siendo las 01:15 horas aproximadamente identificaron y demoraron a otro joven mayor de edad, quien trasladaba en su poder 02 llantas de rueda de bicicleta y 01 respaldo de cama de material aluminio, de los cuales no supo justificar su procedencia; asimismo, tras realizar las primeras averiguaciones se logró determinar que el mismo poseía antecedentes policiales, siendo posteriormente trasladados hasta la comisaria Octava, donde se llevan a adelante los trámites correspondientes.