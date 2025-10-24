Demoran a dos personas y secuestran elementos de dudosa procedencia en distintos procedimientos

Cerca de las 01:00 hs, en inmediaciones
de Avenida Armenia y calle 19 de Mayo una joven se encontraba ocasionando
disturbios en la vía pública y molestando a transeúntes, aparentemente bajo los
efectos del alcohol o alguna sustancia, quien fue identificada y demorada,
siendo una mayor de 21 años de edad, trasladada posteriormente hasta la
comisaria jurisdiccional Decimo Primera, a fin de continuar con las diligencias
del caso.
Por último, los mencionados efectivos, siendo las
01:15 horas aproximadamente identificaron y demoraron a otro joven mayor de
edad, quien trasladaba en su poder 02 llantas de rueda de bicicleta y 01
respaldo de cama de material aluminio, de los cuales no supo justificar su
procedencia; asimismo, tras realizar las primeras averiguaciones se logró
determinar que el mismo poseía antecedentes policiales, siendo posteriormente
trasladados hasta la comisaria Octava, donde se llevan a adelante los trámites
correspondientes.