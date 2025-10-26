domingo, 26 de octubre de 2025

Demoran a dos sujetos por varios hechos delictivos

En la jornada de ayer 25-10-25, efectivos policiales de la Comisaria Séptima Urbana en colaboración a la Unidad Fiscal en turno, en el marco de una causa judicial que se investiga, tras ser alertados por el S.I.S. 911, aprehendieron a dos hombres sindicados como presuntos autores del hecho.

Según la información preliminar obtenida, el procedimiento fue realizado en inmediaciones de las calles Patagonia y Rio Limay, lugar donde los citados efectivos acudieron a la alerta, ya que, aparentemente se habría ocasionado un altercado entre tres personas, resultando una de ellas lesionada, siendo identificado – de 21 años de edad-, quien fue auxiliado y trasladado al hospital escuela, donde posteriormente determinaron que poseía lesiones de carácter leve. Seguidamente y continuando con las líneas investigativas, dos hombres – de 26 y 29 años de edad-, fueron aprehendidos, sindicados como presuntos autores del hecho, además, también se encontrarían vinculados a otro hecho que se investiga.         

Los aprehendidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.