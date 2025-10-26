Demoran a dos sujetos por varios hechos delictivos

Según la información preliminar obtenida, el procedimiento
fue realizado en inmediaciones de las calles Patagonia y Rio Limay, lugar donde
los citados efectivos acudieron a la alerta, ya que, aparentemente se habría
ocasionado un altercado entre tres personas, resultando una de ellas lesionada,
siendo identificado – de 21 años de edad-, quien fue auxiliado y trasladado al
hospital escuela, donde posteriormente determinaron que poseía lesiones de
carácter leve. Seguidamente y continuando con las líneas investigativas, dos
hombres – de 26 y 29 años de edad-, fueron aprehendidos, sindicados como
presuntos autores del hecho, además, también se encontrarían vinculados a otro
hecho que se investiga.
Los aprehendidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.