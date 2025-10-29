Demoran a dos sujetos y secuestran cogollos de marihuana

Efectivos policiales pertenecientes al Departamento de Distrito Policiales y unidades operativas, en la noche de ayer 28-10-25, momentos en que se encontraba de recorrida de prevención de ilícitos sobre Avenida Cazadores Correntinos al 3300 aproximadamente, observaron a dos personas merodeando a bordo de una motocicleta -marca Yamaha modelo YBR-.
Por tal motivo, los mencionados efectivos
procedieron a la demora y posterior identificación de dos jóvenes mayores de
edad, quienes tenían entre sus pertenencias un arma blanca –cuchillo- y dos
envoltorios de origen vegetal los cuales aparentemente serian cogollos de
marihuana, por lo que se procedió a su secuestro bajo las formalidades legales
correspondientes.
Al respecto, los demorados junto a lo secuestrado
fueron trasladados hasta la Comisaria Octava Urbana donde se llevan a delante
las diligencias de rigor.