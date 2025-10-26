Demoran a presuntos motochorros y secuestran elementos de dudosa procedencia

En la mañana de hoy 26-10-25, efectivos policiales de la Comisaria Sexta Urbana en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, en el marco de una causa judicial que se encuentra en trámite, diligenciaron una orden de allanamiento, secuestraron varias cosas y demoraron a dos personas.
El procedimiento fue realizado en calle Rivadavia
al 2.100 aproximadamente, lugar donde bajo las formalidades legales,
secuestraron – prendas de vestir y una motocicleta – marca Honda Biz 125cc.,
entre otras cosas-, las cuales se encontraban vinculadas a la causa que se
investiga, también, se procedió a la demora de dos personas, un hombre y una
mujer – mayores de edad-, quienes estarían sindicadas como presuntos autores.
Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.