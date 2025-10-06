lunes, 6 de octubre de 2025

Demoran a tres jóvenes por merodeo

En horas de la madrugada de hoy, efectivos policiales del Comando de patrullas, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a tres sujetos que se encontraban merodeando.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cerca de las 02.00 horas, cuando encontrándose realizando recorridas en prevención de ilícitos, al llegar por calle Remedios de Escalada y Monte Agudo observa a tres sujetos agazapados y merodeando por la zona, quienes al ser abordados no supieron justificar su accionar ni presencia en el lugar, además conforme a las primeras averiguaciones registraban antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

Los demorados fueron trasladados a la Comisaría novena urbana, donde se prosigue con los tramites del caso.