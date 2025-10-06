Demoran a tres jóvenes por merodeo

En horas de la madrugada de hoy,
efectivos policiales del Comando de patrullas, en momentos en que realizaban
sus labores de prevención, demoraron a tres sujetos que se encontraban
merodeando.
El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, cerca de las 02.00 horas, cuando encontrándose
realizando recorridas en prevención de ilícitos, al llegar por calle Remedios
de Escalada y Monte Agudo observa a tres sujetos agazapados y merodeando por la
zona, quienes al ser abordados no supieron justificar su accionar ni presencia
en el lugar, además conforme a las primeras averiguaciones registraban
antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
Los demorados fueron trasladados a la Comisaría novena urbana, donde se prosigue con los tramites del caso.