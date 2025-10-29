miércoles, 29 de octubre de 2025

Demoran a un automovilista que provocaba disturbios en la calle

En horas de la noche de ayer 28-10-25, cerca de las 21.00 horas, en circunstancias en que realizaban recorridas en prevención, tras ser alertados por el sistema integral de seguridad 911, demoraron a un sujeto a bordo de un automóvil que se encontraba promoviendo desorden en la vía pública.

El procedimiento lo realizaron en inmediaciones de Avenida Maipú y calle Mocoreta, tras tomar conocimiento por parte del SIS 911, cuando demoraron a un hombre de 41 años de edad, que se encontraba a bordo de una automóvil –marca Volkswagen up- ocasionando disturbios en la vía pública, quien al ser abordado no pudo justificar fehacientemente su accionar, por lo que se procedio a la demora del mismo y al secuestro preventivo del rodado.

El demorado y el automóvil fueron trasladados a la Comisaría décimo quinta urbana, donde se prosigue con los tramites que corresponden.