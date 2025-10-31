viernes, 31 de octubre de 2025

Demoran a un hombre armado con un cuchillo y secuestran elementos de dudosa procedencia

En la jornada de ayer 30-10-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, tras ser alertados, demoraron a un hombre por merodeo y quien entre sus pertenencias llevaba un arma blanca.

El procedimiento fue realizado por calles Bonastre y Rafaela, luego de que los citados efectivos fueron alertados sobre una persona que observaba el interior de los patios de los domicilios, por lo que, al llegar al lugar divisaron e identificaron a un hombre – de 25 años de edad, alias El Colo- quien entre sus pertenencias llevaba un cuchillo, no pudiendo justificar su presencia ni accionar, fue demorado.

El hombre fue trasladado a la Comisaria Séptima Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.