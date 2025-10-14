martes, 14 de octubre de 2025

Demoran a un hombre con antecedentes policiales

En la madrugada de hoy 14-10-25, cerca de las 00:30 horas, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, momentos en que se encontraban realizando recorridas de prevención de ilícitos por inmediaciones de calles Primera Junta y 3 Sargentos, visualizaron a un sujeto que se encontraba merodeando, observando detenidamente hacia el interior de los domicilios del lugar.

Por tal motivo, los mencionados efectivos procedieron a la identificación y posterior demora de un hombre de 28 años de edad -alias lonchi-, quien no supo justificar su accionar y tras realizar las primeras averiguaciones resulto que el mismo registraría aparentemente antecedentes policiales.

Al respecto, el demorado fue trasladado hasta la dependencia policial jurisdiccional donde se llevan adelante las diligencias del caso. 