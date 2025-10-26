Demoran a un hombre con antecedentes policiales y secuestran elementos de dudosa procedencia

El procedimiento fue realizado pasadas las
19:00horas, cuando hallándose por calles Leloir y Mancilla, los citados
efectivos, divisaron a una persona observando los patios de los domicilios,
posteriormente identificándolo como un hombre – de 32 años de edad, alias Hilo-
quien en su poder llevaba – un inodoro, una mochila de baño, un calefón y un
fuelle-, cosas que no supo justificar su procedencia, por lo que fue demorado,
además, tras las correspondientes averiguaciones el mismo resulto poseer
antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
El demorado junto a lo secuestrado fueron
trasladados a la comisaria jurisdiccional correspondiente, donde se continuaron
con los tramites de rigor.