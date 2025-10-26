domingo, 26 de octubre de 2025

Demoran a un hombre con antecedentes policiales y secuestran elementos de dudosa procedencia

En la tarde de ayer 25-10-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre con antecedentes policiales y quien en su poder llevaba varias cosas de dudosa procedencia.

El procedimiento fue realizado pasadas las 19:00horas, cuando hallándose por calles Leloir y Mancilla, los citados efectivos, divisaron a una persona observando los patios de los domicilios, posteriormente identificándolo como un hombre – de 32 años de edad, alias Hilo- quien en su poder llevaba – un inodoro, una mochila de baño, un calefón y un fuelle-, cosas que no supo justificar su procedencia, por lo que fue demorado, además, tras las correspondientes averiguaciones el mismo resulto poseer antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.   

El demorado junto a lo secuestrado fueron trasladados a la comisaria jurisdiccional correspondiente, donde se continuaron con los tramites de rigor.