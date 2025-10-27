lunes, 27 de octubre de 2025

Demoran a un hombre que causaba disturbios en la calle

En la madrugada de hoy 27-10-25, cerca de las 03:45 horas, personal policial perteneciente al Destacamento San Marcos, momentos en que se encontraban de recorrida en prevención de ilícitos en inmediaciones de Avenida Ibera y calle Rio Limay, visualizan a una persona que se encontraba causando disturbios en la vía pública promoviendo desorden el desorden éntrelos transeúntes del lugar.

Ante tal circunstancia, los mencionados efectivos procedieron a la demora y posterior identificación de un hombre de mayor de edad, quien no supo justificar su accionar.

Al respecto, el demorado fue trasladado a la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor.