Demoran a un hombre que causaba disturbios en la calle

En la madrugada de hoy 27-10-25, cerca de las 03:45 horas, personal policial perteneciente al Destacamento San Marcos, momentos en que se encontraban de recorrida en prevención de ilícitos en inmediaciones de Avenida Ibera y calle Rio Limay, visualizan a una persona que se encontraba causando disturbios en la vía pública promoviendo desorden el desorden éntrelos transeúntes del lugar.
Ante tal circunstancia, los mencionados efectivos
procedieron a la demora y posterior identificación de un hombre de mayor de
edad, quien no supo justificar su accionar.
Al respecto, el demorado fue trasladado a la
citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor.