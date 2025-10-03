Demoran a un hombre que intentó robar en una vivienda

En horas de la mañana del
miércoles 01-10-25, efectivos policiales de la Comisaría Segunda Urbana, en
momentos en que realizaban sus labores de prevención y tras ser alertados por
el sistema integral de seguridad 911, demoraron a un hombre que, habría ingresado
a un inmueble con aparentes intenciones delictivas.
El procedimiento lo realizaron
cerca de las 11.00horas, cuando al tomar conocimiento por parte de vecinos que
por calle Suipacha N°2100, una persona de identidad desconocida habría saltado
el tejido perimetral de un inmueble, con aparentes intenciones delictivas.
Ante tal circunstancia, se
dirigen de inmediato al lugar, logrando visualizar a una persona que estaba
sobre los techos, por lo que rápidamente proceden a la demora del mismo,
tratándose de un hombre de 38 años de edad.
El demorado fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.