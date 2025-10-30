Demoran a un hombre que intentó robar en una vivienda

Ante tal circunstancia, los mencionados efectivos
se dirigieron de manera inmediata al lugar, una vez allí con las
características aportadas y tras un intenso rastrillaje lograron localizar y
demorar en inmediaciones de calles Castelli y Madariaga a un hombre de 44 años
de edad, quien tenía en su poder dos armas de fuego tipo revolver, de calibre
32 y 38 con cuatro y seis cartuchos respectivamente y quien sería la persona
que minutos antes habría ingresado al inmueble antes mencionado con aparentes
intenciones delictivas.
Al respecto, el demorado junto a lo secuestrado
fueron puestos a disposición de la unidad fiscal en turno y trasladados en la Comisaría
Décimo Novena Urbana se prosigue con los tramites que corresponden.