jueves, 30 de octubre de 2025

Demoran a un hombre que intentó robar en una vivienda

En la madrugada de hoy 30-10-25, efectivos de la Comisaría Décimo Novena Urbana y con la valiosa colaboración del personal Comando de Patrulla, tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, de un hecho delictivo perpetrado por calle Castelli al 2100 aproximadamente, lugar donde aparentemente una mujer habría sorprendido a un hombre en el interior de su inmueble.

Ante tal circunstancia, los mencionados efectivos se dirigieron de manera inmediata al lugar, una vez allí con las características aportadas y tras un intenso rastrillaje lograron localizar y demorar en inmediaciones de calles Castelli y Madariaga a un hombre de 44 años de edad, quien tenía en su poder dos armas de fuego tipo revolver, de calibre 32 y 38 con cuatro y seis cartuchos respectivamente y quien sería la persona que minutos antes habría ingresado al inmueble antes mencionado con aparentes intenciones delictivas.

Al respecto, el demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la unidad fiscal en turno y trasladados en la Comisaría Décimo Novena Urbana se prosigue con los tramites que corresponden.