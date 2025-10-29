Demoran a un hombre y recuperan elementos robados

En la tarde de ayer 28-10-25, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Novena Urbana en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, tras un rápido y eficaz accionar, lograron recuperar un tubo de gas y una mochila recientemente sustraídas, además, demoraron al presunto autor del hecho.
El procedimiento lo realizaron los citados
efectivos pasadas las 18:00 horas, cuando un hombre – mayor de edad- denuncio la
sustracción de un tubo de gas de 3 kilogramos y una mochila con pertenencias,
por lo que de manera inmediata realizaron un amplio rastrillaje por las
inmediaciones, logrando por calles Chile y Las Heras, demorar a un hombre –
mayor de edad- quien entre sus pertenencias llevaba lo denunciado como
sustraído, lo cual fue secuestrado preventivamente bajo las formalidades
legales.
El demorado junto a lo recuperado fueron puestos
a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se
continuaron con los tramites de rigor.