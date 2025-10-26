domingo, 26 de octubre de 2025

Lomas de González: Demoran a un hombre y secuestran marihuana

En la jornada de ayer 25-10-25, cerca las 21:30 horas, personal policial de la Comisaria de Distrito Lomas de González de forma conjunta con el Área de Investigación de la Unidad Regional I San Luis del Palmar, momentos en que se hallaba realizando tareas de control vehicular e identificación de personas sobre Ruta Provincial N° 5 a la altura del kilómetro 30 aproximadamente, en la localidad de Lomas de González, detuvieron la marcha de un colectivo y al identificar de los pasajeros, un hombre intentó aparentemente descender del vehículo de manera apresurada.

Por tal motivo, los mencionados efectivos procedieron a interceptarlo, tratándose de un hombre mayor de edad, quien tenía en su poder una mochila que contenía en su interior un envoltorio de polietileno que contenía una sustancia vegetal, por ello, se solicitó la colaboración a la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, con asiento en Ensenada Grande - San Cosme, quienes una vez en el lugar realizaron el correspondientes test orientativo, arrojando como resultado positivo para marihuana con un peso total de 97 gramos 

El demorado junto a lo secuestrado fue trasladado hasta la citada dependencia policial, donde se llevaron a cabo las diligencias de rigor bajo la intervención de las autoridades competentes.