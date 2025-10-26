Lomas de González: Demoran a un hombre y secuestran marihuana

Por tal motivo, los mencionados efectivos procedieron a interceptarlo, tratándose de un hombre mayor de edad, quien tenía en su poder una mochila que contenía en su interior un envoltorio de polietileno que contenía una sustancia vegetal, por ello, se solicitó la colaboración a la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, con asiento en Ensenada Grande - San Cosme, quienes una vez en el lugar realizaron el correspondientes test orientativo, arrojando como resultado positivo para marihuana con un peso total de 97 gramos
El demorado junto a lo secuestrado fue trasladado hasta la citada dependencia policial, donde se llevaron a cabo las diligencias de rigor bajo la intervención de las autoridades competentes.