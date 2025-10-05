Demoran a un hombre y secuestran elementos de dudosa procedencia

En la madrugada de hoy 05-10-25,
efectivos policiales del Grupo De Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. IV-,
realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas,
tras ser alertados por el S.I.S 911, demoraron a un hombre con antecedentes
policiales y quién aparentemente, momento antes, habría intentado cometer un
ilícito.
El procedimiento fue realizado
cerca de la 05:30 horas, cuando los
citados efectivos reciben la alerta de que por calle sauce al 700
aproximadamente una persona aparentemente habría ingresado al patio de una
vivienda, por lo que, de manera inmediata se dirigieron hacia el lugar y al
inspeccionar las inmediaciones, por calle El Ceibo Y Yatay, visualizaron e
identificaron a un hombre - de 32 años de edad, - quién entre sus pertenencias
llevaba - una termera y un termolar, entre otras cosas- los cuales no supo
justificar su procedencia, además tras las correspondientes averiguaciones,
resulto que el mismo posee antecedentes policiales.
El demorado junto a lo secuestrado fueron trasladados a la Comisaría Décimo Sexta Urbana, donde se continuaron con los trámites de rigor.