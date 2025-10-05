domingo, 5 de octubre de 2025

Demoran a un hombre y secuestran elementos de dudosa procedencia

En la madrugada de hoy 05-10-25, efectivos policiales del Grupo De Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. IV-, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, tras ser alertados por el S.I.S 911, demoraron a un hombre con antecedentes policiales y quién aparentemente, momento antes, habría intentado cometer un ilícito.

El procedimiento fue realizado cerca de la 05:30 horas,  cuando los citados efectivos reciben la alerta de que por calle sauce al 700 aproximadamente una persona aparentemente habría ingresado al patio de una vivienda, por lo que, de manera inmediata se dirigieron hacia el lugar y al inspeccionar las inmediaciones, por calle El Ceibo Y Yatay, visualizaron e identificaron a un hombre - de 32 años de edad, - quién entre sus pertenencias llevaba - una termera y un termolar, entre otras cosas- los cuales no supo justificar su procedencia, además tras las correspondientes averiguaciones, resulto que el mismo posee antecedentes policiales.

El demorado junto a lo secuestrado fueron trasladados a la Comisaría Décimo Sexta Urbana, donde se continuaron con los trámites de rigor.