Demoran a un hombre y secuestran una motocicleta robada

En la madrugada de hoy 27-10-25, siendo las 02:30 horas aproximadamente, personal policial perteneciente a la Unidad Especial Antiarrebato, momentos en que se encontraban de recorrida en prevención de ilícitos en inmediaciones de Avenida Garay y calle Gaboto de esta ciudad, visualizan a dos sujetos que llevaban a arrastras una motocicleta, quienes, al notar la presencia policial, emprenden su huida perdiéndose de vista dejando abandonado dicho rodado.
Por tal motivo, los mencionados efectivos
procedieron al secuestro preventivo bajo las formalidades legales
correspondientes, una motocicleta -marca Zanella, modelo ZB 110 c.c-.
Al respecto, lo secuestrado fue trasladado a la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor.