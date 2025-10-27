Demoran a un hombre y secuestran elementos de dudosa procedencia

En la madrugada de hoy 27-10-25, siendo las 04:30 horas aproximadamente, personal policial perteneciente a la Unidad Especial Antiarrebato, momentos en que se encontraban de recorrida en prevención de ilícitos en inmediaciones de calles Elías Abad y Alberdi de esta ciudad, visualizan a una persona estaba observando detenidamente los vehículos estacionados que del lugar, llevando consigo elementos de dudosa procedencia.
Por tal motivo, los mencionados efectivos
procedieron a la demora y posterior identificación de un hombre de 27 años de
edad, quien tenía en su poder: un par de escobillas limpiaparabrisas -marca
Ford, modelo Duotec-, una calculadora, un conjunto de cables y adaptadores con
un conector OBD-II, un cargador de vehículo con un cable, una bolsa de tela con
compartimientos, de los cuales no supo justificar la propiedad ni procedencia
por lo que se procedió a su secuestro preventivo bajo las formalidades legales
correspondientes.
Al respecto, el demorado junto a lo secuestrado
fue trasladado a la citada dependencia policial donde se continúan con las
diligencias de rigor.