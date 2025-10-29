Demoran a un joven con pedido de captura

En la noche de ayer 28-10-25, cerca de las 23:30 horas, efectivos policiales pertenecientes al Departamento de Distrito Policiales y unidades operativas, cuando realizaban recorrida de prevención de ilícitos en inmediaciones de Avenida Patagonia y calle Santa Cruz, divisaron a una persona que observaba detenidamente el interior de los vehículos estacionados en el lugar.
Por tal motivo, los mencionados efectivos
procedieron a la identificación y posterior demora de un joven mayor de edad,
quien tras las primeras averiguaciones resulto que registraría pedido de
captura.
Al respecto, el demorado fue trasladado hasta la Comisaria Jurisdiccional donde se llevan a delante las diligencias de rigor.