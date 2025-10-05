Demoran a un joven y secuestran una moto de dudosa procedencia

El procedimiento fue realizado
pasadas las 17:30 horas, cuando los citados efectivos se hallaban por Avenida
Libertad y calle UNNE, donde visualizaron a un joven a bordo de una
motocicleta, observando a los transeúntes y vehículos estacionados, por lo que
al proceder a su identificación, este intenta darse a la fuga, logrando
posteriormente por Avenida Rio Chico y calle Las Margaritas interceptarlo y
demorarlo, siendo de 19 años de edad, y quien no contaba con las
documentaciones que acrediten la propiedad del rodado, por lo que fue
secuestrado preventivamente.
El demorado junto al rodado
secuestrado fueron trasladados a la Comisaria Novena Urbana, donde se
continuaron con las diligencias de rigor.