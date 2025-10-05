domingo, 5 de octubre de 2025

Demoran a un joven y secuestran una moto de dudosa procedencia

Efectivos policiales del –G.R.I.M. IV-, en la tarde de ayer 04-10-25 circunstancias en que realizaban sus labores específicas en prevención de ilícitos, demoraron a un joven y secuestraron una motocicleta de dudosa procedencia.

El procedimiento fue realizado pasadas las 17:30 horas, cuando los citados efectivos se hallaban por Avenida Libertad y calle UNNE, donde visualizaron a un joven a bordo de una motocicleta, observando a los transeúntes y vehículos estacionados, por lo que al proceder a su identificación, este intenta darse a la fuga, logrando posteriormente por Avenida Rio Chico y calle Las Margaritas interceptarlo y demorarlo, siendo de 19 años de edad, y quien no contaba con las documentaciones que acrediten la propiedad del rodado, por lo que fue secuestrado preventivamente.

El demorado junto al rodado secuestrado fueron trasladados a la Comisaria Novena Urbana, donde se continuaron con las diligencias de rigor.