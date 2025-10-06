Demoran a un joven y secuestran una bicicleta de dudosa procedencia

En horas de la noche del pasado 04-10-25, efectivos policiales de la Unidad especial de anti arrebato, en cooperación con sus pares de la Comisaría primera urbana, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de labores de investigación desplegadas en relación a un hecho delictivo que se investiga, demoraron a un joven y secuestraron una bicicleta presuntamente vinculado con el ilícito.
El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, en virtud del pedido de colaboración, de forma
inmediata iniciaron diversos trabajos de investigación de forma conjunta y
coordinada, el cual llevó a los efectivos hasta zona de calles General Paz y Ex
vía, lugar donde localizaron a un joven –mayor de edad-, sindicado como
presunto autor, y secuestraron una bicicleta –marca Venzo rodado 26-, los
cuales serían de interés en la causa que se investiga.
El demorado junto a la bicicleta secuestrada, fueron trasladados a la Comisaría primera urbana, donde se prosigue con los tramites del caso.