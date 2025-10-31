viernes, 31 de octubre de 2025

Demoran a un joven y secuestran una bicicleta de dudosa procedencia

Efectivos policiales pertenecientes al Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla-, en la madrugada de hoy 31-10-25, cerca de las 01:30 horas, momentos en que realizaban recorrida de prevención de ilícitos en inmediaciones de calles Los Gladiolos y Los Claveles, divisaron a una persona bordo de una bicicleta que se encontraba merodeando.

Por tal motivo, a modo de prevención los mencionados efectivos procedieron a la identificación y posterior demora de un joven mayor de edad, quien circulaba en una bicicleta -marca Futura Rodado 29-, de la cual no supo justificar su procedencia ni propiedad, por lo que se secuestró preventivamente dicho rodado.

Al respecto, el demorado junto a la bicicleta fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional donde se llevan adelante las diligencias de rigor.